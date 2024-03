Gjakovë: Arrestohet i dyshuari për dhunë në familje dhe posedim të paautorizuar të armëve

Është arrestuar një i dyshuar në Gjakovë për dhunë në familje dhe mbajtje të paautorizuar të armëve.

Sipas njoftimit të policisë, gruaja e të dyshuarit e kishte raportuar atë në polici, duke thënë se i kishte shkaktuar dhunë psikike, shkruan lajmi.net.

Pas hetimit nga policia, është siguruar informacioni se i dyshuari kishte në posedim edhe armë, me ç’rast janë sekuestruar dy pushkë ajrore, një armë zjarri dhe një karikator.

Me vendim të prokurorit, i dyshuari është ndalur në mbajtje.

Njoftimi i plotë:

Arrestohet një i dyshuar për dhunë në familje dhe përdorim të armës apo mjetit të rrezikshëm

Në Stacionin Policor në Gjakovë, me datën 01.03.2024 viktima femër kosovare kishte raportuar se i dyshuari mashkull kosovar (bashkëshorti i saj), i kishte shkaktuar dhunë psikike.

Njësitet e nevojshme policore menjëherë kanë filluar me hetimin e rastit. Pas një pune operative dhe hetimore, sot ka rezultuar me lokalizimin dhe arrestimin e të dyshuarit mashkull, shtetas i Republikës së Kosovës, lindur në vitin 1991. Lidhur me rastin e raportuar hetuesit policor, kanë arritur të sigurojnë informacion se i dyshuari, përveç që dyshohej për dhunë në familje, kishte edhe armë në mënyrë të paautorizuar, me ç’rast në posedim të tij janë gjetur dhe sekuestruar dy pushkë ajrore dhe një armë zjarri e shkurtër (pistoletë) me një karikator. Pistoletën dyshohet se e kishte përdorur me rastin e festimit të vitit të ri.

Me vendim të prokurorit të shtetit, i dyshuari është ndalur në mbajtje si dhe është iniciuar rast “dhunë në familje”, “mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve” dhe “përdorim i armës apo mjetit të rrezikshëm”. /Lajmi.net/