Gjakovari trafikant i njerëzve arrestohet nga policia: Gjendet edhe një viktimë e tij

Policia e Kosovës ka njoftuar për një person, i cili dyshohet të jetë marrë me trafikimin e njerëzve në Gjakovë.

Nga i dyshuari janë sekuestruar katër telefona dhe një video regjistrues, shkruan lajmi.net.

Në raport thuhet se është identifikuar një viktimë e trafikimit, e cila është trajtuar sipas procedurave.

Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje.

