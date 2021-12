Gjakovari plagos veten me armë brenda veturës në lëvizje

Një person ka plagosur veten me armë zjarri në Gjakovë.

Rasti është konfirmuar edhe nga Policia për rajonin e Gjakovës, shkruan lajmi.net.

Ata ka thënë se policia është informuar nga ana e emergjencës së qytetit se një person është vetplagosur me armë zjarri.

“Rreth orës 13:00 në rr. “Bujar Roka”kohë ka ndodh vetëplagosje. Nga ana e emergjencës së qytetit është informuar policia për një person i cili është vetëplagosur me armë zjarri. Me të arritur në emergjencë patrulla ka intervistuar të dyshuarin ku i dyshuari deklaron se përderisa ishte duke u vozitur me veturën e dëshmitarit të lartcekur në rrugën e lartcekur i ka shkrepur arma dhe është plagosur në këmben e majte. Nga ana e mjekëve të dyshuarit i është dhënë tretmani mjekësor dhe gjendja e tij është jashtë rrezikut për jetë. I dyshuari është hospitalizuar në repartin e Ortopedisë”, ka treguar ai.

Rasti nga Policia e Kosovës është inicuar si “Mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve“ dhe “Përdorim i Armës”.

I dyshuari është liruar në procedurë të rregullt. /Lajmi.net/