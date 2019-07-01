Giuly, Henry, Abidal – Këta janë 19 francezët që kanë luajtur me Barcelonën para Griezmann

Gjatë ditës së premte, skuadra katalane ka zyrtarizuar transferimin e lojtarit francez, duke paguar 120 milionë euro për klauzolën e tij.
Griezmann është bërë lojtari i 20-të francez që mbron ngjyrat e Barcelonës, duke iu bashkuar në listë emrave si Thierry Henry, Eric Abidal apo Ludovic Giuly.
A mund t’i emëroni 20 lojtarët francez që kanë luajtur me Barcelonën? Më poshtë lajmi.net ua përcjell emrat e tyre.
Rene Victor Fenouillere
Jean Verdoux
Ludovic Giuly
Laurent Blanc
Christophe Dugarry
Emmanuel Petit
Samuel Umtiti
Eric Abidal
Jules Robisco
Lucien Muller
Thierry Henry
Frederic Dehu
Richard Dutruel
Ousmane Dembele
Lucas Digne
Jean Clair Todibo
Clement Lenglet
Jeremy Mathieu
Philippe Christanval
Maurice Bigue
Antoine Griezmann (Akoma nuk ka ndeshje të luajtur). /Lajmi.net/