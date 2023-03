Giroud mbetet te Milani

Gianluca Di Marzio raporton se Olivier Giroud ka rënë dakord për një kontratë të re njëvjeçare me Milanin pas takimit të sotëm.

Përfaqësuesit e francezit Vincenzo Morabito dhe Michael Manuello u takuan me drejtuesit e ‘kuqezinjve’ sot për të rënë dakord për kushtet e një marrëveshjeje të re për fituesin e Kupës së Botës 2018, kontrata aktuale e të cilit skadon pas tre muajsh.

Takimi mes dy palëve ishte pozitiv, me Giroud të prirur për të vazhduar aventurën e tij me Milanin. 36-vjeçari thuhet se refuzoi një ofertë prej 10 milionë eurosh nga Evertoni në afatin kalimtar të janarit, një shenjë e dëshirës së tij për të qëndruar në Lombardi, përcjellë lajmi.net.

Di Marzio detajon se si sulmuesi ka rënë dakord verbalisht për të nënshkruar një kontratë njëvjeçare me Milanin, duke e lidhur atë me klubin deri në qershor 2024, me vlerë rreth 3.8 milionë euro neto plus shtesa.

Francezi pritet të vendosë në letër marrëveshjen e tij të re përpara ndeshjes së parë të Ligës së Kampionëve të kuqezinjve me Napolin , të planifikuar për 12 prill./Lajmi.net/