Giresse para ndeshjes ndaj Zvicrës: Do të kemi një tjetër ekip, të gjithë lojtarët janë në dispozicion

Giresse ka bërë të ditur se do të ketë të gjithë lojtarët në dispozicion për ndeshjen e 29 marsit ndaj Zvicrës, ndeshje kjo miqësore.

Francezi ka bërë tutje të ditur se do të ketë lojtarë të tjerë në lojë, sepse dëshiron t’i provojë të gjithë.

“Do të jetë shumë e rëndësishme të ketë tifozë kosovar në Cyrih. Është e rrallë që një ekip mysafir të luajë në praninë e kaq shumë tifozëve të vet, shpresoj që do t’ju ofrojmë kënaqësi tifozëve dhe Kosova të luajë një ndeshje të bukur. Të gjithë lojtarët janë të gatshëm të luajnë. Nuk kemi lëndime pas ndeshjes me Burkina Fason”, është shprehur Giresse për ‘Klan Kosova’, përcjell lajmi.net.

“Por, siç e kam thënë të gjithë futbollistët do të përfshihen në këto dy ndeshje miqësore, kishim një ekip ndaj Burkina Fasos dhe do të jetë një ekip tjetër ndaj Zvicrës, pastaj shpresoj se do të arrijmë rezultatin më të mirë të mundshëm, nuk mund ta di para kohe nëse do të fitojmë apo do të bëjmë një ndeshje të dobët, por do të bëjmë gjithçka për t’u paraqitur mirë”, shtoi ai.

Kosova luan ndeshjen ndaj Zvicrës në Cyrih, më 29 mars. /Lajmi.net/