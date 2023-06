Giresse në prag të ndeshjes me Rumaninë: Shpresojmë në fitore, lojtarët do hyjnë në fushë me motivin më të madh Përzgjedhësi i Kombëtares së Kosovës, Alain Giresse dhe kapiteni Amir Rrahmani janë duke folur në konferencë për media në prag të ndeshjes kundër Rumanisë. Kosova dhe Rumania do të përballen të premten në stadiumin “Fadil Vokrri” me fillim nga ora 20:45, në kuadër të kualifikimeve për Kampionatin Evropian 2023. Trajneri francez Giresse tha se futbollistët…