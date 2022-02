Sebastian Giovinco, tashmë zyrtarisht lojtar i Sampdoria, nuk do të mund të paraqitet sot.

Rikthimi i Giovinco në Serie A, te skuadra e Sampdoria, bëri bujë të madhe gjatë merkatos së janarit.

Lojtari italian ishte për një kohë të gjatë në MLS, por duket se në vitet e fundit të karrierës do të luajë përsëri në Itali.

Sipas mediave italiane, ai nuk mund të bëjë sot debutimin e tij me Sampdoria, ndaj Milan, përcjell lajmi.net.

Skuadra e Sampdoria do të përballet me Milan në kuadër të Serie A, me fillim nga ora 12:30. /Lajmi.net/