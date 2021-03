Gigi Hadid del për herë të parë me vajzën rrugëve të New York

Modelja u pa me vajzën e saj Khai për një shëtitje në New York City të dielën pasdite.

Supermodelja 25-vjeçare dukej se po merrte ajrin e pastër të pranverës ndërsa shtynte karrocën e vajzës së saj duke ecur përgjatë trotuareve të qytetit me një mike, transmeton lajmi.net.

Në një moment, personaliteti i mediave sociale u sigurua që gjithçka të ishte e bukur dhe e sigurt pranë vajzës së saj.

Hadid ishte veshur me një pallto të gjatë blu, xhinse me ngjyrë të zezë dhe çizme. Nën mbulesën e saj të jashtme, Gigi Hadid kishte gjithashtu një këmishë të gjelbër.

Figura e industrisë së modës i lidhi flokët e saj të kuqe të aksesuara me një palë syze dielli.

Hadid e mbante veten të sigurt gjatë daljes së saj të përbashkët duke vendosur një maskë fytyre që përputhej me ngjyrën e xhaketës së saj.

Modelja e mirëpriti fëmijën e saj, aktualisht katër muajsh në fillim të këtij viti. Hadid lindi vajzën e saj në fermë në Pensilvaninë rurale.

Modelja ndan vajzën e saj me partnerin Zayn Malik me të cilin është përfshirë në lidhje romantike që nga viti 2015.

Para lidhjes së saj me ish-anëtarin e One Direction, influencuesja u takua me këngëtarin Cody Simpson dhe u shfaq në disa nga videot e tij muzikore.

Pasi i dha fund gjërave mes saj dhe vendasit australian ajo filloi të shihte Joe Jona ata u ndanë pas vetëm disa muajsh lidhje./Lajmi.net/