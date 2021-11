Gigi Hadid bën daljen e parë publike pas skandalit të Zayn me nënën e saj

Modelja tregoi flokët e reja bionde teksa doli për herë të parë që nga ndarja me Zayn Malik pas një sherri me nënën e saj në fillim të këtij viti.

Supermodelja 26-vjeçare u shfaq me një kostum të kuq ndërsa po shkonte në shtëpi në apartamentin e saj në New York me motrën e vogël Bella, transmeton lajmi.net.

Hadid ka qëndruar kryesisht larg syrit të publikut pasi u shfaqën raporte se Zayn goditi mamanë e saj, Yolanda, gjatë një sherri në shtëpinë e Pensilvanisë që ai ndau me modelen përpara se ata ta thoshin që të nisin edhe njëherë marrëdhënien e tyre.

Gigi u shoqërua në motin e vjeshtë e veshur me një copë ngjyrë të kuqe të ndezur, e cila ishte ngjitur në bel dhe kishte një sërë zinxhirësh.

Ajo shtoi një shtresë shtesë ngrohtësie me një jakë të zezë të trashë dhe mëngët e gjata deri në bërryla.

Hadid qëndroi rehat me një palë çizme luftarake lëkure të trasha të zeza dhe i linte tendat bionde kaçurrela të hidheshin poshtë mbi supet e saj nga poshtë një kapele të zezë.

Nëna e një fëmije mbante iPhone-in e saj në njërën dorë dhe qëndroi e sigurt mes COVID-19 duke mbajtur një maskë të zezë për fytyrën.

Bella, 25 vjeçe, e ndoqi nga afër motrën e saj më të madhe e veshur me një xhaketë sportive të zezë sipër një këmishë rozë fluoreshente me një printim të artë fluture.

Ajo goditi trotuarin me çizme me stampa leopardi dhe mbante një kapele të madhe me gëzof sipër flokëve të saj kaçurrelë kafe.

Në fillim të këtij muaji, burime i thanë US Weekly se Gigi po ‘takohej me avokatë për të diskutuar çështjet e kujdestarisë’ të vajzës së saj njëvjeçare Khai në mes të përplasjes së hidhur me Zayn.

Burimi shtoi se Zayn, 28 vjeç, ‘do të jetë gjithmonë pjesë e jetës së saj’, por ajo e sheh grindjen e supozuar mes tij dhe nënës së saj Yolanda ‘shqetësuese’.

Malik nuk kishte kundërshtuar katër akuza për ngacmime, pasi dyshohej se e shtyu Yolandën në një komodinë në shtëpinë që ai ndan me Gigi-n në Pensilvani.

Detajet dolën në dokumentet e gjykatës të marra nga DailyMail.com. Ata zbulojnë se ai u akuzua për katër akuza për ngacmim, se ai nuk u deklarua për asnjë kontest dhe se ai tani duhet të kryejë 360 ditë provë përveç përfundimit të një klase për menaxhimin e zemërimit.

Këngëtari britanik gjithashtu nuk duhet të ketë asnjë kontakt me Yolanda, gjyshen e vajzës së tij, apo me John McMahon, një roje sigurie për familjen Hadid që ishte dëshmitare e incidentit dhe që ai gjithashtu dyshohet se e ngacmoi.

Më 29 shtator, Yolanda shkoi në pronën e çiftit ndërsa Gigi ishte duke modeluar në Paris. Zayn ishte atje, megjithëse është e paqartë nëse Khai ishte. Ajo që ndodhi më pas është e paqartë, por dyshja filluan të debatonin dhe pretendohet se Zayn ‘kapi Yolandën’ dhe ‘e futi’ në një komodinë./Lajmi.net/