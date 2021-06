Giannis Antetokounmpo eviton lëndimin serioz

Antetokounmpo u lëndua në ndeshjen me Atalantan në kuadër të finales së Konferencës Lindore të NBA, shkruan lajmi.net.

Mediat amerikane spekulonin që 26 vjeçari mund të ketë pësuar lëndim serioz, madje duke sugjeruar një lëndim në ligamente.

Mirëpo sipas gazetarit të ESPN, Adrian Wojnarowski, Antetokounmpo nuk ka pësuar lëndim serioz dhe ligamentet e tij janë në rregull.

Megjithatë, sipas Wojnarowskit, koha e rikuperimit ende nuk dihet./Lajmi.net/

There is no structural damage to Giannis Antetokounmpo’s left knee after his awkward landing last night in Atlanta; ligaments are sound, sources tell @ZachLowe_NBA and me. Timetable to return is unclear.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2021