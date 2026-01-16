Ghetto Geasy: A jemi gati për këngën tjetër të BABASTARS?
ShowBiz
Reperi i njohur Ghetto Geasy, emri i vërtetë Getoar Selimi, ka ngjallur interes të madh te fansat me një postim të fundit.
Një një foto të publikuar në Instastory me mbishkrim, “A jemi gati për këngën tjetër të BABASTARS?”, duket se po paralajmëron një projekt të ri muzikor nga grupi i famshëm.
Ende nuk ka detaje zyrtare për datën e publikimit, por pritshmëritë janë të larta, duke ditur sukseset e mëparshme të grupit.
Mbetet të shihet se kur do të publikohet projekti i ri dhe çfarë surprizash kanë përgatitur këtë herë BABASTARS.