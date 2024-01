Getinjo për vrasjen e 18 vjeçarit: Neve duhet me na e kall krytë dënim nëse don me na mush mend

Ngjarja e rëndë e cila ndodhi dy ditë më parë në Podujevë, ku pas një rrahje brutale mbeti i vdekur një 18 vjeçar, ka shokuar të gjithë.

Reagime të shumta janë bërë në rrjete sociale, shkruan lajmi.net.

Një të tillë e ka bërë edhe reperi i njohur kosovar, Getinjo.

Në një shkrim në Facebook, reperi tha se njerëzit janë bërë të bezdisshëm duke komentuar nëpër rrjete sociale, por që raste të tilla duhet dënuar.

Ai tutje shton se çdo ditë dëgjon raste të këtij lloji, teksa i shpreh ngushëllime familjes së 18 vjeçarit.

Postimi i plotë i Getinjos:

“Edhe sa vjet o jarana eh shoqe kan me na shku tu postu nëpër facebook sa her të ndodh najsen e tmerrshme?

Amo jena bo bajat bre tu filozofu nëpër facebook, athu a pe bojm për vëmendje a qysh? Nuk zgjidhen senet me shkrime edhe komente oj shoqni. Duhet dënimi me egzistu!

Neve duhet me naj kall kryt dënim nëse don me na mush mend. Jam lodh me ksi raste bre kaja nanen, jena lodh si popull tu vajtu nëpër rrjete sociale!!!

Njerëzit po vdesin, po vjedhen, po torturohen, po dhunohen nonstop ashiqare! SHTETI ose KANUNI ? Për momentin veq KANUNI! Natën e mire. Ngushllime familjes Fejzullahu, zoti ju forcoftë".