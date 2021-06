Getinjo paralajmëron këngën e parë për vitin 2021

Reperi sapo ka zbuluar se shumë shpejt do e lansojë projektin e ri muzikor.

Përmes një imazhi të publikuar nga makina e tij, Getinjo ndau pak nga teksti i këngës në përshkrimin e postimit, shkruan lajmi.net.

Rep-artisti, postoi një fotografi nga makina derisa shihet duke mbajtuar para në duar dhe siç duket kënga do jetë temë nga eksperienca e jetës së tij.

“Gjithqka kom bo per pare po e di qe eshte e keqe, parja m’shtini me nejt me njerz qe i kom vesvese” Coming soon”, ka shkruar Getinjo.

Ndryshe, ky do jetë projekti i parë muzikor i tij për këtë vit./Lajmi.net/