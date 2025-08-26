Gërvalla tregon arsyen pse morën “shumë vota”: Në këtë parti të Abdixhikut nuk ka LDK, nuk i ka parimet tradicionale që votuesi i LDK-së i don
Ministrja në detyrë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Donika Gërvalla ka bërë një postim në Facebook, ku ka shkruar në lidhje me LDK-në e sotme, parti të cilës i përkiste para se të kalonte në GUXO.
Ajo ka thënë se LDK e sotme nuk e ka “pikën e LDK-së”.
“Nuk mundesh gjatë votuesit të LDK-së, me ju thanë që kjo shtëpi është LDK e brenda mos me pas pikën e LDK-së. Nuk mjafton llogo, brenda duhet me pas LDK-në e Rugovën. Në këtë parti të Lumir Abdixhikut nuk ka LDK, nuk ka nga ato parimet tradicionale që votuesi i LDK-së i don, prandaj ne kemi marrë kaq shumë vota”, ka shkruar Gërvalla në Facebook. /Lajmi.net/
Postimi i saj i plotë në Facebook: