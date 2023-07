Gërvalla tha se BE është “tigër prej letre”, ia kthen Lajçak: Anëtarësimi në BE është ëndrra e secilit shtet

Kryediplomatja e Kosovës Donika Gërvalla -Schwarz në fjalën e saj në Forumin e Dubrovnikut ka bërë një vlerësim për Bashkimin Europian duke thënë se ky union është tigër prej letre dhe nuk mund të ofrojë siguri pa ndihmën e SHBA’së dhe NATO’s.

Gërvalla, këtë konstatim e ka bërë duke e përdorur një fjali të një gazetari gjerman, pa ia përmendur emrin.

Ndaj kësaj ka reaguar emisari i BE’së Miroslav Lajcak duke ia kthyer Gërvallës.

“Gjëja e parë që dua të them ësgtë se BE është larg të qenurit perfekte, por është më e mira që kemi. Është unioni më i suksesshëm i shteteve. Nuk ka bashkim tjetër shtetesh në këtë planet qe ka sjellë stabiltet politik, prosperitet ekonomik, kohezion social më të madh dhe respekt për të drejtat e njeriut. Kështu që mendoj se hyrja në BE është arritje dhe endërr e vendeve që trokasin në dyert e BE’së” ka thënë Lajçak.