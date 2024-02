Gërvalla takon zëvendësin e Scholzit: Diskutohet siguria në Kosovë dhe Ballkanin Perëndimor

Sipas një postimi të Ministres Gërvalla, ata folën rreth situatës aktuale të sigurisë në Kosovë dhe rajon, shkruan lajmi.net.

“Me zëvendëskancelarin e Gjermanisë Robert Habeck në margjinat e MSC2024, shkëmbyen mendime mbi situatën aktuale të sigurisë në Kosovë dhe Ballkanin Perëndimor dhe theksuam rëndësinë e ndërmarrjes së veprimeve për të ruajtur paqen dhe stabilitetin në rajonin tonë”, ka thënë Gërvalla. /Lajmi.net/

With the 🇩🇪 Vice Chancellor Robert Habeck on the sidelines of #MSC2024, exchanged views on the current security situation in 🇽🇰 and the Western Balkans and emphasized the importance of taking action to uphold peace and stability in our region. pic.twitter.com/g0vmBBIUDx

— Donika Gërvalla-Schwarz (@gervallaschwarz) February 20, 2024