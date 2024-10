Gërvalla takon sekretarin e Këshillit të Evropës: Presim me padurim të ecim përpara drejt anëtarësimit Ministrja e Punëve të Jashme, Donika Gërvalla ka mbajtur takim me Sekretarin e Përgjithshëm të Këshillit të Evropës, z. Alain Berset në Strasbourg ka thënë se Republika e Kosovës ka plotësuar të gjitha kushtet për anëtarësim në KIE. Gërvalla përmes një postimi në ‘’Facebook’’ kathënë se Kosova pret me padurim të ec drejtë antarsimit të…