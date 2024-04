Gërvalla takon përfaqësues arbëreshë në Kalabri dhe Sicili

Gërvalla i ka falënderuar ata për pritjen e ngrohtë që i kanë bërë.

“Falënderojmë komunat arbëreshe si në Kalabri ashtu edhe në Siçili për pritjen e tyre të ngrohtë. Së bashku, ne kemi rënë dakord të forcojmë bashkëpunimin dhe partneritetin midis komuniteteve tona, dhe mezi pres t’i mirëpres ata në Kosovë së shpejti”, ka shkruar ajo në platformën “X”.

Postimi i plotë:

Grateful to the Arbëreshë municipalities in both Calabria and Sicily for their warm welcome. Together, we have agreed to strengthen cooperation and partnership between our communities, and I look forward to welcoming them in 🇽🇰 soon. pic.twitter.com/IRsBcCldRn

— Donika Gërvalla-Schwarz (@gervallaschwarz) April 1, 2024