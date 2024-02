Gërvalla takon kryetarin e Komisionit për Politika të Bashkimit Evropian në Itali, fokus integrimi në BE Ministrja e Punëve të Brendshme, Donika Gërvalla është takuar sot në Romë me kryetarin e Komisionit për Politika të Bashkimit Evropian në Itali, Giulio Terzi di Sant’Agata si dhe me deputetë të këtij komisioni. Përmes një njoftimi për media, MPJD njofton se ata kanë biseduar për progresin e arritur në demokraci, sundim të ligjit, qeverisje…