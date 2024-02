Gërvalla takon ambasadorin Hovenier, flasin për situatën aktuale në vend

Për këtë takim, Gërvalla ka njoftuar përmes rrjetit social “X”, ku ka treguar se kanë biseduar për ngjarjet aktuale në vend.

“Në takimin tim të rregullt me ambasadorin amerikan Jeff Hovenier, diskutuam për ngjarjet aktuale, perspektivën tonë euroatlantike dhe përpjekjet e përbashkëta të Kosovës së bashku me aleatët e saj në NATO dhe BE për të forcuar sigurinë dhe stabilitetin për këtë pjesë vendimtare të Evropës”, ka shkruar Donika Gërvalla në ‘X’. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

In my regular meeting with 🇺🇸Ambassador Jeff Hovenier, we discussed current events, our Euro-Atlantic perspective, and the common efforts of🇽🇰 together with its allies in NATO and the EU to strengthen security and stability for this crucial part of Europe. pic.twitter.com/iokEXh6Nbj

— Donika Gërvalla-Schwarz (@gervallaschwarz) February 26, 2024