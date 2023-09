Gërvalla takohet me homologun e ri shqiptar, thellimi i raporteve temë diskutimi

Gërvalla ka thënë se kanë pasur një bisedim tepër të mirë me Hasnanin, duke thënë se mes Kosovë dhe Shqipërisë ka shumë gjëra të përbashkëta dhe shumë mundësi.

Ajo ka thënë se ka shumë punë për t’u bërë sëbashku dhe ka shtuar se mezi pret për thellim të raportit special në mes të dy vendeve dhe mes njerëzve të dy shteteve.

Great first encounter with my new colleague @IgliHasani from 🇦🇱.

So much in common, so many common opportunities. So much to work on, bashkë. Looking forward to further deepening our special relationship, between the two countries and our people in 🇦🇱 & 🇽🇰.

🇽🇰❤️🇦🇱 pic.twitter.com/fZXDDfppuX

— Donika Gërvalla-Schwarz (@gervallaschwarz) September 22, 2023