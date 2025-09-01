Gërvalla takohet me Emisaren britanike: Theksova synimin tonë të qartë për anëtarësim në NATO

Ministrja në detyrë e Punëve të Jashtme, Donika Gërvalla, është takuar me Emisaren e Britanisë së Madhe për Ballkanin Perëndimor, Dame Karen Pierce, në kuadër të Forumit Strategjik të Bledit. Gërvalla ka thënë se në takimin me zyrtaren e lartë britanike ka folur për “përparimin e Kosovës në sundimin e ligjit, reformat demokratike dhe integrimin…

01/09/2025 20:45

Ministrja në detyrë e Punëve të Jashtme, Donika Gërvalla, është takuar me Emisaren e Britanisë së Madhe për Ballkanin Perëndimor, Dame Karen Pierce, në kuadër të Forumit Strategjik të Bledit.

Gërvalla ka thënë se në takimin me zyrtaren e lartë britanike ka folur për “përparimin e Kosovës në sundimin e ligjit, reformat demokratike dhe integrimin euroatlantik”, duke theksuar synimin për anëtarësim në NATO.

“Kosova mbetet thellësisht mirënjohëse për rolin dhe mbështetjen e Mbretërisë së Bashkuar në fuqizimin e shtetit, ekonomisë dhe institucioneve tona. ”, ka shkruar Gërvalla.

