Gërvalla takohet me delegacionin nga Pakistani në Munih, merren vesh për thellim bashkëpunimi Ministri i Jashtëm Bilawal Bhutto Zardari ka zhvilluar të dielën një takim me homologen e tij nga Kosova Donika Gërvalla-Schwarz në margjinat e Konferencës së Sigurisë së Mynihut në Gjermani. Të dy krerët ranë dakord të zhvillojnë sa më parë raundin e dytë të konsultimit të ndërsjellë politik. Duke folur me këtë rast, Bilawal Bhutto…