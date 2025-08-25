Gërvalla: Qytetarët na kanë kërkuar të mos e prishim partneritetin me Vetëvendosjen
Ministrja në detyrë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Donika Gërvalla, u pyet lidhur me votat e Listës Guxo.
Kerquki theksoi se “votat janë të Albin Kurtit”, duke pyetur pse Lista Guxo nuk ka garuar e vetme.
Në përgjigje, Gërvalla tha se qytetarët kanë kërkuar që të vazhdohet partneriteti me Lëvizjen Vetëvendosje.
“Kemi biseduar me qytetarët për mënyrën se si të shkojmë në zgjedhje. Ata na kanë inkurajuar që të mos e prishim partneritetin që e kemi pasur të jashtëzakonshëm gjatë katër viteve të qeverisjes”, tha ajo në T7.
Gërvalla shtoi se në këto zgjedhje komunale, qytetarët e Republikës do të kenë mundësinë për herë të parë të votojnë për kandidatë për kryetarë komunash dhe për asamble nga Lista Guxo.
“Është hera e parë që marrim pjesë me kandidatët tanë, andaj edhe angazhimi ynë është në disa komuna”, theksoi ministrja në detyrë.