Gërvalla për plagosjen e kryeministrit sllovak: I urojmë shërim të shpejtë, autorët të ndëshkohen

Ajo përmes një postimi në “X”, i ka uruar shërim të shpejtë deri sa ka kërkuar ndëshkimin e autorëve.

“Zemrat tona dhe urimet më të mira shkojnë për kryeministrin sllovak Fico, i cili u qëllua dhe u dërgua në spital. Ne po mendojmë për të dhe të dashurit e tij. Të gjithë i urojmë shërim të shpejtë. Autorët duhet të ndëshkohen”, ka shkruar Gërvalla. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

Our hearts and best wishes go out to Slovak Prime Minister Fico who has been shot and had been brought to a hospital. We are thinking of him and his loved ones.

We all wish him a quick recovery.

The perpetrators must be punished.

— Donika Gërvalla-Schwarz (@gervallaschwarz) May 15, 2024