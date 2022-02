Gërvalla për mosftesën nga Shtëpia e Bardhë: U vështirësua komunikimi shkaku i pandemisë

Ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Donika Gërvalla, deklaroi se mungesa e një vizite të përfaqësuesve të ekzekutivit në Shtëpinë e Bardhë është më shumë teknik që lidhet edhe me pandeminë sesa me probleme që kanë të bëjnë me raportet mes vendeve.