Gërvalla: Për Kosovën dhe rajonin, sulmi paraushtarak i 24 shtatorit nga Serbia ndryshon gjithçka

Kosova do të përfaqësohet nga ana e Ministres së Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Donika Gërvalla.

E para se të nisin takimet e diskutimit përmes një reagimi në rrjetin ‘’X’’, Gërvalla foli edhe njëhërë për sulmin e 24 shtatorit.

“Për Kosovën dhe rajonin, sulmi paraushtarak i 24 shtatorit nga Serbia ndryshon gjithçka dhe dëshmon urgjencën e përballjes me kërcënimet e mëdha të sigurisë”, ka shkruar Gërvalla.

Siç njofton faqja zyrtare e BE-së, Këshilli më pas do të shkëmbejë pikëpamjet mbi situatën në Izrael dhe rajon, dimensionin e politikës së jashtme të sigurisë ekonomike.

Today, I will participate in the 🇪🇺EU Council of Foreign Ministers to discuss the recent developments and security in Europe.

For 🇽🇰Kosova and the region, the Sep24 paramilitary attack by Serbia changes everything and proves the urgency of dealing with major security threats. pic.twitter.com/QS59xRm51L

— Donika Gërvalla-Schwarz (@gervallaschwarz) November 13, 2023