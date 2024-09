Gërvalla për kërcënimet e Vuçiqit: Që nga viti 2021 nuk është ndalur me to Ministrja e Jashtme e Kosovës, Donika Gërvalla sot në emisionin “DPT te Fidani” në Klan Kosova është shprehur se presidenti serb, Aleksandër Vuçiq asnjëherë që nga viti 2021 nuk është ndalur me kërcënime. Gërvalla u shpreh gjithashtu se vazhdimisht i është bërë thirrje bashkësisë ndërkombëtare, sipas daj, duke i treguar që Vuçiqi është një person…