Gërvalla pas tërheqjes së Biden nga gara për president: Përgjithmonë mirënjohës

Gërvalla ka thënë se populli i Kosovës dhe Kosova admirojnë dhe do të jenë gjithmonë falendërues për presidentin Biden.

“Ai po tregon përsëri se çfarë lideri i madh dhe i mirë është”, ka shkruar ajo.

Tutje kryediplomatja ka shkruar se lidershipi i Biden dhe kontributi dekadësh për liri dhe demokraci janë një shërbim për të gjithë botën.

Postimi i plotë:

The people of Kosova do admire and will be forever grateful to President Biden.

He is showing again what a great leader and a great character he is.

His leadership of the West and his decades of contribution to global freedom and democracy are a service to the whole world. pic.twitter.com/IzxR4WTpqY

— Donika Gërvalla-Schwarz (@gervallaschwarz) July 21, 2024