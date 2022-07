Gërvalla nuk ofron datë për liberalizim vizash: Askush nuk e di, nëse them në shtator ju gënjej

Mirëpo, për Gërvallën, as ajo vetë, as institucionet e Kosovës e as ndonjë përfaqësues i BE-së, nuk e di datën e liberalizimit të vizave.

“Sot, askush, as institucionet tona, as unë si ministre e Jashtme por as një përfaqësues i BE-së, nuk mund ta thonë datën e saktë se kur mund të ketë lëvizje të lirë. Sot, askush nuk e di, kur do të jetë hapi final dhe kur do të largohen vizat për qytetarët e Kosovës”, ka thënë ajo në T7.

Ajo ka thënë se s’mund të konfirmojë që liberalizmi mund të bëhet realitet në shtator, siç po jepen paralajmërime së fundmi.

“Nuk mund të them se do të ndodh në shtator, do t’ju gënjeja”, ka theksuar ajo.

Gërvalla ka folur edhe për deklaratat e Vuçiq, i cili paralajmëronte liberalizim vizash për Kosovën më 23 qershor.

“Çdo gjë që thotë Vuçiqi në raport me Kosovën, nga opinioni, duhet marr me shumë rezerva dhe prandaj ka ndodhur ajo që është pritur. Detyrë e institucioneve të Kosovës është të punojnë për ditë, që liberalizimi i vizave, me aq sa është brenda mundësive tona, të realizohet sa më shpejt. Detyrë e institucioneve nuk është të merren me thashetheme, por të merren me punët. Kemi biseduar me shumë shtete, kemi punuar në hapa të vegjël dhe të mëdhenj me shtete që kanë shtete skeptike”, ka deklaruar ajo.