Gërvalla niset për vizitë zyrtare në Japoni do të takohet me homologen e saj, Kamikawa Zëvendëskryeministrja dhe Ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Republikës së Kosovës, znj. Donika Gërvalla, nesër nis vizitën zyrtare në Japoni, ku do të zhvillojë takime me Ministren e Punëve të Jashtme të Japonisë, znj. Kamikawa, deputetë japonez, delegacionin e Agjencisë Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar (JICA), delegacionin e Bankës Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar (JBIC),…