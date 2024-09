​Gërvalla në Nju Jork për Javën e Nivelit të Lartë të OKB-së Shefja e diplomacisë kosovare Donika Gërvalla ka arritur në Nju Jork, ku në kuadër të Javës së Nivelit të Lartë të sesionit të 79-të të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara do të zhvillojë takime me përfaqësues të lartë të shteteve dhe organizatave të ndryshme botërore. Gërvalla do të jetë edhe pjesë…