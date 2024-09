Gërvalla në New York: BE-ja duhet të trajtojë sa më parë dhe me seriozitet kërkesën e Kosovës për anëtarësim në BE Me ftesë të Ministrit të Punëve të Jashtme të Italisë, Antonio Tajani, Zëvendëskryeministrja dhe Ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Donika Gërvalla mori pjesë në takimin “Miqtë e Ballkanit Perëndimor”, të mbajtur në New York, në margjinat e sesionit të 79-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së. Në fjalën e saj para homologëve nga…