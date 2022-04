Gërvalla në Forumin e Delphit: Nevojitet një integrim më i shpejtë i Ballkanit në BE

Me anë të një postimi në Twitter, Gërvalla njoftoi se ka diskutuar për situatën aktuale të sigurisë në Evropë dhe solidaritetin e Kosovës me Ukrainën në një panel me ministrat e jashtëm të Maqedonisë së Veriut dhe Sllovakisë, Bujar Osmani dhe Ivan Korcok.

“Në Forumin Delphi, ministrja Gërvalla diskutoi ne një panel me ministrat e jashtëm të Maqedonisë së Veriut dhe Sllovakisë për situatën aktuale të sigurisë në Evropë dhe solidaritetin e Kosovës me Ukrainën. Ajo theksoi nevojën për një udhëheqje më të fortë të BE-së dhe integrim më të shpejtë të Ballkanit Perëndimor në familjen e BE-së”, thuhet në njoftim.

At the #DelphiForum DPM/FM @gervallaschwarz in a panel w/🇲🇰FM @Bujar_O & 🇸🇰FM @IvanKorcok discussed the current security situation in #Europe & 🇽🇰’s solidarity w/🇺🇦. Stressed the need for stronger EU leadership & faster integration of the Western Balkans into the 🇪🇺family. pic.twitter.com/KYXItDfcTD

