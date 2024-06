Gërvalla në Akademinë Përkujtimore për Agim Ramadanin në Cyrih: Strateg ushtarak dhe lider me vizion të qartë për një Kosovë të lirë dhe demokratike “Agim Ramadani ishte një strateg i shkëlqyer ushtarak dhe një lider me vizion të qartë për një Kosovë të lirë dhe demokratike. Ai nuk e humbi kurrë besimin tek liria dhe drejtësia. Lufta e tij në Betejën e Koshares do të mbetet përgjithmonë një simbol i lavdisë dhe trimërisë në historinë tonë kombëtare”, ishin fjalët…