Gërvalla me turne nëpër mikro shtete: Pas Monakos ajo shkon në Andorra Pas vizitës në Monako, ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Donika Gërvalla, ka nisur vizitën zyrtare në Andorra. Në njoftimin e MPJD’së thuhet se Gërvalla në Andorra do të zhvillojë takime me krerët e institucioneve më të larta shtetërore. “Pas takimeve të mbajtura në Principatën e Monakos, Zëvendëskryeministrja dhe Ministrja e Punëve të Jashtme…