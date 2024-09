Gërvalla me ftesë të Blinken pjesë e takimit për luftimin e ISIS-it Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës ka njoftuar se shefja e këtij dikasteri Donika Gërvalla-Schwarz, do të marrë pjesë 10-të vjetorin e formimit të koalicionit global për luftimin e ISIS-it, në ShBA. Në njoftimin e lëshuar thuhet se kjo pjesëmarrje u mundësua me ftesë të Sekretarit Amerikan të Shtetit, Antony Blinken “Me ftesë të…