Gërvalla larg nga votat që mori Peci herën e kaluar, Haxhiu e Murati ndryshojnë radhitjen- Kusari-Lila qëndron thuajse njësoj, Çeku ngritet lart
Deri më tani numërim i votave për kandidat të partive politike ka arritur në mbi 36%. Nga partitë politike vecse po e dinë se kush në fakt qëndron në top 10shet e para. Por sa ndryshoi renditja e kandidatëve që morën më tepër vota në Vetëvendosje, nga zgjedhjet e shkurtit 2025. Asokohe në këtë listë…
Asokohe renditja e top 10 në Vetëvendosje ishte kësisoj: Albin Kurti, Glauk Konjufca, Faton Peci, Hekuran Murati, Albulena Haxhiu, Xhelal Sveçla, Donika Gërvalla, Avni Dehari, Mimoza Kusari- Lila dhe Arben Vitia.
E këtë herë siç duket Gërvalla nuk arriti të zë vendin e Pecit, së paku jo deri tani.
Tani radhitja është kësisoj, Albin Kurti me 123,617 vota, Glauk Konjufca me 96,224 vota, Albulena Haxhiu me 49.863 vota, Hekuran Murati me 49, 688 vota, Donika Gërvalla me 44,001 vota, Xhelal Svecla me 39, 957, Hajrullah Çeko me 36, 940 vota, Avni Dehari me 32, 820 vota, Mimoza Kusari-Lila me 30,505 vota dhe Ejup Maqedonci me 28,082 vota.
Siç duket këtë herë garë e ashpër po zhvillohet në mes Haxhiut dhe Muratit për vendin e tretë derisa Xhelal Sveçla pavarësisht angazhimit në veri të vendit ka rënie në votë e në renditje.
Lista e plotë e kandidatëve të LVV-së me 90.41% të vendvotimeve të numëruara në shkurt:
ALBIN KURTI – 259,532
GLAUK KONJUFCA – 199,136
FATON PECI – 96,849
HEKURAN MURATI – 94,531
ALBULENA HAXHIU – 89,601
XHELAL SVEÇLA – 85,632
DONIKA GËRVALLA- SCHWARZ – 79,691
AVNI DEHARI – 68,735
MIMOZA KUSARI LILA – 61,945
ARBEN VITIA – 48,760
EJUP MAQEDONCI – 46,194
SHQIPE MEHMETI SELIMI – 38,614
SARANDA BOGUJEVCI – 33,383
EDONA LLALLOSHI – 31,668
MEFAIL BAJQINOVCI – 29,820
HAJRULLA ÇEKO – 26,091
JETA STATOVCI – 25,412
ALBENA RESHITAJ – 24,357
ARTANE RIZVANOLLI BERISHA – 24,293
ADELINA GRAINCA – 23,725
ARMEND MUJA 22,056
ARBËRESHË KRYEZIU HYSENI – 21,953
HAXHI AVDYLI – 21,841
NEZIR KRAKI – 21,399
ARBËR REXHAJ – 19,173
VALON HOTI – 18,674
LIZA GASHI – 18,372
VALON RAMADANI – 18,315
DIMAL BASHA – 18,213
HALIL THAÇI – 18,105
FJOLLA UJKANI – 17,645
ARBËRIE NAGAVCI – 17,463
LABINOTË DEMI MURTEZI – 17,399
AGIM BAHTIRI – 16,204
ARJETA FEJZA – 15,563
BAJRAM MAVRIQI – 15,484
FITORE PACOLLI DALIPI – 15,326
SALIH ZYBA – 14,976
ADRIANA MATOSHI – 14,900
FITIM HAZIRI – 14,768
DRITON HYSENI – 14,675
ARIJETA REXHEPI – 14,620
BYLBYL SOKOLI – 14,554
DRITA PAJAZITI – 14,463
ILIR KËRÇELI – 14,306
ARTAN ABRASHI – 14,231
AGON DOBRUNA – 14,169/Lajmi.net/
