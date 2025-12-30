Gërvalla larg nga votat që mori Peci herën e kaluar, Haxhiu e Murati ndryshojnë radhitjen- Kusari-Lila qëndron thuajse njësoj, Çeku ngritet lart

Deri më tani numërim i votave për kandidat të partive politike ka arritur në mbi 36%. Nga partitë politike vecse po e dinë se kush në fakt qëndron në top 10shet e para. Por sa ndryshoi renditja e kandidatëve që morën më tepër vota në Vetëvendosje, nga zgjedhjet e shkurtit 2025. Asokohe në këtë listë…

30/12/2025 14:27

Deri më tani numërim i votave për kandidat të partive politike ka arritur në mbi 36%.

Nga partitë politike vecse po e dinë se kush në fakt qëndron në top 10shet e para.

Por sa ndryshoi renditja e kandidatëve që morën më tepër vota në Vetëvendosje, nga zgjedhjet e shkurtit 2025.

Asokohe në këtë listë kandiduese ishin edhe emra të tjerë, përfshirë këtu edhe Faton Pecin, tani kryetar i Mitrovicës së jugut.

Asokohe renditja e top 10 në Vetëvendosje ishte kësisoj: Albin Kurti, Glauk Konjufca, Faton Peci, Hekuran Murati, Albulena Haxhiu, Xhelal Sveçla, Donika Gërvalla, Avni Dehari, Mimoza Kusari- Lila dhe Arben Vitia.

E këtë herë siç duket Gërvalla nuk arriti të zë vendin e Pecit, së paku jo deri tani.

Tani radhitja është kësisoj, Albin Kurti me 123,617 vota, Glauk Konjufca me 96,224 vota, Albulena Haxhiu me 49.863 vota, Hekuran Murati me 49, 688 vota, Donika Gërvalla me 44,001 vota, Xhelal Svecla me 39, 957, Hajrullah Çeko me 36, 940 vota, Avni Dehari me 32, 820 vota, Mimoza Kusari-Lila me 30,505 vota dhe Ejup Maqedonci me 28,082 vota.

Siç duket këtë herë garë e ashpër po zhvillohet në mes Haxhiut dhe Muratit për vendin e tretë derisa Xhelal Sveçla pavarësisht angazhimit në veri të vendit ka rënie në votë e në renditje.

Lista e plotë e kandidatëve të LVV-së me 90.41% të vendvotimeve të numëruara në shkurt:

ALBIN KURTI – 259,532

GLAUK KONJUFCA – 199,136

FATON PECI – 96,849

HEKURAN MURATI – 94,531

ALBULENA HAXHIU – 89,601

XHELAL SVEÇLA – 85,632

DONIKA GËRVALLA- SCHWARZ – 79,691

AVNI DEHARI – 68,735

MIMOZA KUSARI LILA – 61,945

ARBEN VITIA – 48,760

EJUP MAQEDONCI – 46,194

SHQIPE MEHMETI SELIMI – 38,614

SARANDA BOGUJEVCI – 33,383

EDONA LLALLOSHI – 31,668

MEFAIL BAJQINOVCI – 29,820

HAJRULLA ÇEKO – 26,091

JETA STATOVCI – 25,412

ALBENA RESHITAJ – 24,357

ARTANE RIZVANOLLI BERISHA – 24,293

ADELINA GRAINCA – 23,725

ARMEND MUJA 22,056

ARBËRESHË KRYEZIU HYSENI – 21,953

HAXHI AVDYLI – 21,841

NEZIR KRAKI – 21,399

ARBËR REXHAJ – 19,173

VALON HOTI – 18,674

LIZA GASHI – 18,372

VALON RAMADANI – 18,315

DIMAL BASHA – 18,213

HALIL THAÇI – 18,105

FJOLLA UJKANI – 17,645

ARBËRIE NAGAVCI – 17,463

LABINOTË DEMI MURTEZI – 17,399

AGIM BAHTIRI – 16,204

ARJETA FEJZA – 15,563

BAJRAM MAVRIQI – 15,484

FITORE PACOLLI DALIPI – 15,326

SALIH ZYBA – 14,976

ADRIANA MATOSHI – 14,900

FITIM HAZIRI – 14,768

DRITON HYSENI – 14,675

ARIJETA REXHEPI – 14,620

BYLBYL SOKOLI – 14,554

DRITA PAJAZITI – 14,463

ILIR KËRÇELI – 14,306

ARTAN ABRASHI – 14,231

AGON DOBRUNA – 14,169/Lajmi.net/

