Gërvalla: Institucionalista, ku jeni? Kryetarin e propozon koalicioni fitues, askush tjetër -hiqni dorë nga bllokadat fëmijërore

“Institucionalista, ku jeni? Si ia shpjegoni votuesit tuaj këtë bllokim të pakuptimtë dhe të papranueshëm të institucioneve? Meqë thoni që nuk i paskemi numrat për formim të qeverisë, pse nuk silleni institucionalisht dhe nuk mundësoni kalimin deri në atë pikë? Apo jeni ende të zënë me diskutimet se kush kujt ia vodhi votat me postë? Të mërkurën është shansi i radhës për të hequr dorë nga bllokadat fëmijërore dhe për të vazhduar me konstituimin e Kuvendit të Republikës”, ka shkruar Gërvalla. /Lajmi.net/