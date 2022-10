Gërvalla ia përmend Selakoviqit marrëveshjen me Rusinë: Kjo është e turpshme Kryediplomatja kosovare, Donika Gërvalla ka mbajtur fjalim sot në Këshillin e Sigurimit në OKB. Aty, Gërvalla ia ka përmendur Serbisë marrëveshjen e nënshkruar me Rusinë, si një shtet agresor në Ukrainë, shkruan lajmi.net. Sipas Gërvalles, kjo është e turpshme dhe nënkupton se Serbia është nënshtruar ndaj Putinit. “Serbia nënshkroi marrëveshje me agresorin, Rusinë. Selakoviq e…