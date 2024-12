Gërvalla flet për momentet e vështira të raporteve me Shqipërinë Zv.Kryeministrja e Kosovës, Donika Gërvalla foli për raportet me Shqipërinë dhe me Serbinë. Gërvalla foli për momentin e vështirë të raporteve me Shqipërinë, si pasojë e veprimit të kryeministrit shqiptar Edi Rama, i cili ka propozuar marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve mes Serbisë dhe Kosovës njëherë Beogradit, pa i diskutuar fillimisht me Prishtinën zyrtare. “Unë…