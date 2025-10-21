Gërvalla e thotë edhe këtë në OKB: Kosova është ekonomi e fortë, Banka Botërore na ka ranguar top-lider në botë për rritje ekonomike

Deputetja e Vetëvendosjes, Donika Gërvalla, ka marrë fjalën e saj në seancën e raportit të UNMIK-ut, ku foli se Kosova është “ekonomi e fortë” dhe se Banka Botërore ka ranguar Kosovën si “top lidere në botë” për rritje ekonomike.

“Fuqia jonë derivon nga populli jonë, nga demokracia jonë perëndimore, dhe nga ekonomia jonë e fortë. Për 5tën herë radhë, Banka Botërore e ka rangar Kosovën si top-lidere në ekonomi rritje në Evorpë, derisa vendet e tjera po hjekin keq, projeksioni për rritjen tonë është përsëri rreth 4%. Investimet e direkte të huaja po rriten, dhe fitimet. Kosova është e para në Evorpë dhe 3të në bota në Indeksin për Sundim të Ligjit”, tha ajo.

