Gërvalla e personalizon njohjen nga Kenia që e solli Behgjet Pacolli: E para për Kosovën në katër vjetët e fundit

Ministrja e Punëve të Jashtme, Donika Gervalla-Schwarz ka reaguar pasi sot Kosovës i erdhi një njohje nga Republika e Kenias.

Përmes një postimi në llogarinë e saj në Facebook. Gërvalla ka thënë se vendimi i Kenias për ta njohur zyrtarisht Kosovën si shtet thekson përparimin dhe forcimin e pozitës së Kosovës në skenën ndërkombëtare dhe në kontinentin afrikan.

“Mirëpresim vendimin e Republikës së Kenias për të njohur zyrtarisht Republikën e Kosovës, një lajm i rëndësishëm që thekson përparimin dhe forcimin e pozitës sonë në skenën ndërkombëtare dhe në kontinentin afrikan. Nga takimi i parë që kemi pasur në vitin 2021 bashkë me Presidenten Vjosa Osmani me ish-Presidentin Uhuru Kenyatta, kemi parë rrugën graduale drejt njohjes reciproke. Mezi presim ndërtimin e marrëdhënieve të mirëfillta diplomatike me Republikën e Kenias dhe fillimin e bashkëpunimit mes dy shteteve tona në fusha të ndryshme”, ka shkruar ajo.

Ndërkaq Kenia bëhet shteti 118-të që ka njohur pavarësinë e Kosovës. Njohja nga Kenia është e para për Kosovën në katër vjetët e fundit. /Lajmi.net/