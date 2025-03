“Gërvalla e ka dështuar politikën e jashtme”-“Diplomacia në vdekje klinike” – Analistët flasin pasi për 4 vite s’pati asnjë njohje dhe Kenia na njohu falë Pacollit

Republika e Kosovës, gjatë gjithë rrugëtimit të saj si shtet tash e 17 vite, vetëm katër vitet e fundit nuk ka pranuar asnjë njohje nga shtetet e tjera.

Njohja e saj e fundit erdhi dje nga Kenia, ndërsa para saj, të fundit e kishte sjell ish kryeministri, Avdullah Hoti në vitin 2021, nga Izraeli, shkruan lajmi.net.

Kenia e njohu dje Kosovën, pas lobimit që ka bërë ish Presidenti i Kosovës, dhe ish Ministri i Punëve të Jashtme, Behgjet Pacolli, e për këtë njoftoi vetë ai përmes një postimi në Facebook.

“Sot, flamuri ynë i shtetit ngrihet lart me krenari në Nairobi, dhe kjo është një dëshmi se Kosova ecën përpara, fuqishëm dhe me dinjitet kur punohet dhe ka vullnet për të! Kjo fitore nuk erdhi rastësisht. Ajo është fryt i një pune të gjatë, të palodhur, me përkushtim e sakrificë. Që nga viti 2009, unë personalisht kam lobuar dhe kam biseduar me autoritetet keniane për ta bërë këtë ditë realitet. Kam shkuar derë më derë, zyrë më zyrë, me vetëm një qëllim – të bëj të njohur zërin dhe të drejtën e popullit të Kosovës për liri, pavarësi dhe sovranitet”, ka shkruar Pacolli.

Për punën e tij, Pacollin dje e falënderoi edhe e para e shtetit, Vjosa Osmani e cila tha se ka pranuar vendimin për njohjen e Kosovës nga Kenia.

“Në emër të institucioneve dhe qytetarëve të Kosovës, shpreh falënderime të sinqerta ndaj presidentit të Kenias, William Ruto, për këtë vendim të drejtë dhe të rëndësishëm, si dhe ndaj institucioneve dhe qytetarëve kenianë që mbështetën këtë hap të madh diplomatik”, ka shkruar Osmani.

Ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, ndonëse nuk i solli asnjë njohje Kosovës për katër vite, u mundua që për këtë të fundit t’i merr atributet për vete, duke mos e përmendur asnjëherë ish presidentin Pacolli dhe punën e tij. Donika Gërvalla- Schwarz vendosi që as mos ta përmend e aq më pak ta falënderoi Pacollin. Ajo pranoi që ta përmend veten e presidenten Vjosa Osmani duke folur për një takim që kishte ndodhur më 2021 në Kenia- e që në fakt nuk i solli asgjë Kosovës.

“Mirëpresim vendimin e Republikës së Kenias për të njohur zyrtarisht Republikën e Kosovës, një lajm i rëndësishëm që thekson përparimin dhe forcimin e pozitës sonë në skenën ndërkombëtare dhe në kontinentin afrikan. Nga takimi i parë që kemi pasur në vitin 2021 bashkë me Presidenten Vjosa Osmani me ish-Presidentin Uhuru Kenyatta, kemi parë rrugën graduale drejt njohjes reciproke. Mezi presim ndërtimin e marrëdhënieve të mirëfillta diplomatike me Republikën e Kenias dhe fillimin e bashkëpunimit mes dy shteteve tona në fusha të ndryshme”, ka shkruar dje ajo.

Por edhe pse kaluan shumë vite nga takimi që përmendi Gërvalla u desh që në këtë çështje të loboj ish-presidenti Pacolli i cilie dhe arriti t’ia sigurojë Kosovës njohjen e 118 me radhë.

E në lidhje me vështirësitë në diplomaci me të cilat po përballet Kosova, lajmi.net ka kontaktuar me analisten politike Magbule Shkodra, e cila ka thënë se kanë ardhur si pasojë e udhëheqjes në katër vitet e fundit, me ç’rast për Kurtin e Gërvallën ka thënë se janë treguar inkompetent.

Shkodra për lajmi.net ka thënë se Donika Gërvalla e ka dështuar politikën e jashtme të Kosovës, si dhe e ka dëmtuar shumë diplomacinë dhe përfaqësimin diplomatik të Kosovës.

“Mendoj se Donika Gërvalla posaçërisht i ka bërë një dëm shumë shumë të madh Republikës së Kosovës, sa i përket përfaqësimit të saj dhe punës që është munduar ta bëj, nëse mund të them më mirë mospunës së saj. Prandaj, mund të them se kjo është një nga arsyet që Kosova në këto katër vite nuk pati asnjë njohje deri tash tek kjo e fundit që për të cilën ka lobuar dhe paska punuar z. Pacolli, pra po i referohem njohjes nga Kenia”, ka thënë Shkodra.

Në lidhje me njohjen nga Kenia, Shkodra ka thënë se është shumë e mirë, por që sipas saj duhet të koncentrohemi të sigurojmë njohje nga shtetet jonjohëse të Bashkimit Evropian.

“Që të rritet numri i njohjeve, të shpresojmë se në formimin e Qeverisë së re të kemi njerëz që janë shumë të përgjegjshëm, që i kuptojnë marrëdhëniet ndërkombëtare, e kuptojnë diplomacinë dhe do të thotë dinë se si të punojnë. Po ashtu, shteti i Kosovës duhet patjetër që të angazhohet që të kemi një lobim shumë më të fuqishëm, në vendet kyçe të botës, siç janë Washingtoni, Londra, Brukseli. Pra, në këto qendra kryesore të kemi njerëz që janë të përgatitur dhe dinë të punojnë për Kosovën. Ky do të ishte një hap shumë i mirë që do të duhej të ndërmerrej nga kushdo që e themelon Qeverinë e ardhshme, dhe poashtu njeriu i cili e udhëheq politikën e jashtme, në këtë rast ministri apo ministrja e Punëve të Jashtme, duhet të jetë një person kompetent, një person që e kupton situatën gjeopolitike të jashtme dhe e kupton pozicionin e Kosovës dhe çka duhet të bëhet për avancimin e pozitës së shtetit të Republikës së Kosovës në këtë arenë”, ka thënë Shkodra.

“Vdekje klinike” e ka quajtur ish diplomati, Avni Arifi diplomacinë në Kosovë.

Ai për lajmi.net ka thënë se MPJD ka pushuar së funksionuari dhe sipas tij, nga ky institucion është krijuar një monstrum i institucioneve të Kosovës që për qëllim ka pas “përndjekjen” e të gjithë atyre që nuk janë pjesë e sektit ideologjik Qeverisës në Kosovë.

“Ka pas për qëllim krijimin e mekanizmave për shpëlarje të trurit të shqiptarëve në diasporë dhe krijimin e infrastrukturës për abuzim me vota të qytetarëve në diasporë”, ka thënë Arifi për MPJD-në e udhëhequr nga ministrja Donika Gërvalla- Schwarz.

Ai gjithashtu ka komentuar edhe për njohjen e fundit nga Kenia.

“E vërtetë që për 5 vendet e BE pa progres ne dialog mund te arrihet ndonjë njohje, por Kenia ka dëshmuar se arsyeja kryesore pse nuk kemi njohje nga vende tjera është sepse nuk kemi diplomaci”, ka thënë Arifi për lajmi.net.

Njohja e Kosovës nga Kenia, është mirëpritur nga të gjithë, pasi që për katër vite me radhë nuk pati asnjë sukses tjetër në këtë aspekt.

Kenia është bërë shteti i 118-të me radhë që ka njohur shtetin e Kosovës si të pavarur dhe sovran, e kjo ka nxitur reagime nga Serbia të cilët e kanë konsideruar këtë njohje si “akt armiqësor”.

Serbia ka paralajmëruar se ndaj kësaj do t’i marrë “të gjitha masat e nevojshme diplomatike”.

“Veprimi i Kenias për ta njohur shtetin e Kosovës përbën “shkelje të rëndë të së drejtës ndërkombëtare dhe cenim të drejtpërdrejtë të Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara”, tha Ministria e Punëve të Jashtme e Serbisë në një reagim.

Serbia ankohet se me këtë veprim, Kenia “e ka shkelur edhe Kartën e OKB-së”.

E për të parandaluar njohjen e Kosovës nga Kenia kohë më parë vetë presidenti serb Alekandar Vuciq kishte bërë një udhëtim drejt këtij shteti bashkë me gruan e tij.

Ata kishin “lobuar” për mos-njohje të Kosovës, ku bashkëshortja e tij kishte realizuar edhe disa aktivitete që njihen si të popullit kenian që të bëhen sa më të afërt me ta.

Pavarësisht kësaj, shteti i Kenias siç duket nuk dëgjoi fare Serbinë dhe njohu shtetin e Kosovës pas 17 vite pavarësi. /Lajmi.net/