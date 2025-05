Gërvalla e godet Vuçiqin për vizitën në Moskë, e quan satelit të Rusisë

Gërvalla ka thënë se Vuçiq muaj pas muaji po e dëshmon që është një satelit i Rusisë dhe se po e zbaton politikën ruse në përpikmëri.

“Është vërtet e vështirë të shpjegohet se si, muaj pas muaji, Presidenti serb Vuçiç u tregon të gjithëve se është një përfaqësues i vërtetë i Rusisë.”, ka thënë Gërvalla.

“It is really difficult to explain how, month after month, the Serbian President Vučić, does show to everybody that he is a true Russian proxy,” said Donika Gërvalla-Schwarz [@gervallaschwarz], Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Kosovo. pic.twitter.com/ZZQsnRgamD

