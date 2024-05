Gërvalla: Do të hynim në koalicion me PDK-në, nëse “pastrohet nga figurat e krimit dhe korrupsionit” Kryetarja e partisë “Guxo”, Donika Gërvalla, ka folur për mundësinë që ajo të hynte në qeverisje me PDK-në. Gërvalla tha se nuk e sheh si mundësi, por në rastin “ekstrem” tha se do të hynte në bashkëqeverisje me PDK-në nëse kjo pari, siç tha Gërvalla do të “çlirohej nga figurat e lidhura me krim dhe…