Gërvalla dhe Peci shkojnë në Leposaviq: Tash, në çdo cep shihet dhe ndihet kujdesi i shtuar i institucioneve

Ministrja e Jashtme, Donika Gërvalla, dhe ai i Bujqësisë, Faton Peci, e kanë vizituar Komunën e Leposaviqit sot.

Gërvalla, me anë të një postimi në rrjetin social Facebook, ka deklaruar se ishin nga Bistrica e Shalës në Komunën e Leposaviqit e deri në Boletin.

“Bashkë me Ministrin Faton Peci paradite në këto vise të Kosovës me bukuri të rrallë dhe potencial të madh jo vetëm në fushën e agroturizmit, të lëna mizorisht prapa me dekada të tëra”.

“Tash, në çdo cep shihet dhe ndihet kujdesi i shtuar i institucioneve ndaj kësaj pjese të harruar dhe braktisur të Republikës së Kosovës”, ka shkruar Gërvalla.

Postimi i plotë: