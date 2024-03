Gërvalla dërgon notë verbale Këshillit të Evropës, pasi që pranuan vendimin e Gjykatës Kushtetuese për pronat e Manastirit

Qeveria sot urdhëroi që vendimin e Gjykatës Kushtetuese për pronat e Manastirit të Deçanit të zbatohet.

Ndërsa Ministrja e Punëve të Jashtme, Donika Gërvalla sot ka dërguar notë verbale për çështjen e pronave të Manastirit të Deçanit Këshillit të Evropës.

Ndërsa mbledhja e jashtëzakonshme e Këshillit të Ministrave në Këshillin e Evropës do të mbahet më 22 mars, dhe aty do të vendoset se a do të futet Kosova në Këshillin e Evropës.

“Për të arritur një qëllim shumë më madhor që ia kemi borxh shtetit e që hap mundësi të papara më herët ne duhet të bëjmë një hap përpara me maturi e përgjegjësi si një vend i pavarur e sovran. Andaj, sot i kemi thënë Agjencionit Kadastral të Kosovës që ta zbatojë vendimin e Gjykatës Kushtetuese. Kurse ministrja e Jashtme dhe e Diasporës, zonja Donika Gërvalla, i ka dërguar notë verbale njoftuese për këtë çështje Këshillit të Europës. Më 22 mars është mbledhja e jashtëzakonshme i Komitetit atje, ka mesi i prillit është Asambleja Parlamentare e KiE dhe në fund të majit është Këshilli i Ministrave në Këshillin e Europës që vendos për anëtarësimin tonë”, tha Kurti në mbledhjen e Qeverisë.