Gërvalla: BE ta ndalë Putinin para se ai ta sjellë luftën në gjithë Evropën Ende pa u konfirmar mirë ngjarjet në Poloni, ka reaguar kryediplomatja kosovare, Donika Gërvalla. Ajo me anë të një postimi në Twitter ka thënë se Kosova qëndron me Poloninë kundër regjimit të Putinit. Ky i fundit, sipas Gërvallës duhet të ndalet para se ai ta sjellin luftën në të gjithë Evropën. “Ne vajtojmë humbjen e…